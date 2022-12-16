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Культура

В Михайловском открыли выставку о памятнике «Тысячелетие России»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в мемориальной усадьбе поэта для посетителей открыли выставку «В память совершившегося Тысячелетия России» из собрания Новгородского государственного музея-заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Модель верхней части памятника Тысячелетию России (1860). Из фондов Новгородского музея

Экспозиция из 16 музейных вещей и двух планшетов рассказывает об истории памятника, который является визитной карточкой Великого Новгорода: о его создании, разрушении в годы Великой Отечественной войны и последующем восстановлении. На выставке представлены литографии, созданные в год создания монумента, и изданные «по горячим следам» книги, памятные жетоны и медали. Есть здесь и подлинники уникальных документов, в том числе и рукописи 1862 года, регламентирующие проведение церемонии открытия памятника.    

Памятник Тысячелетию России был установлен по указу императора Александра II в ознаменование празднования тысячелетней истории государства Российского, согласно летописным сведениям, ведущего отсчёт от призвания варяжского князя Рюрика в Новгород. Это история России с IX по XIX век в лицах.

В «Льняном амбаре» Михайловского выставка «В память совершившегося Тысячелетия России» будет работать до 15 февраля 2023 года.  Вход на неё свободный, возрастная рекомендация для зрительской аудитории — 6+. 

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