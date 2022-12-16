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Общество

Депо, баню и дом в Новосокольниках предлагают объединить в общую зону охраны

Фото kartarf.ru

Проект объединённой зоны охраны трёх объектов культурного наследия в Новосокольниках рассмотрят депутаты на декабрьской сессии регионального парламента. В охранную зону включены памятники регионального значения – Локомотивное депо, здание бани и жилой дом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Постройки начала ХХ века относятся к периоду открытия станции на пересечении железных дорог Москва – Рига и Санкт-Петербург – Витебск. В 1925 году посёлок получил статус города, в 2001 году Новосокольники отметили столетие.

Требования к градостроительным регламентам разных территорий в границах объединённой зоны охраны разнятся в зависимости от близости к объектам культурного наследия.

В Единой охранной зоне (ЕОЗ) запрещается строительство зданий, строений и сооружений, исключением могут стать меры, направленные на сохранение и восстановление историко-градостроительной или природной среды. В границах этой зоны наложен тотальный запрет на изменение высотных и объёмных параметров существующих зданий. Сносить здания исторической постройки (до 1917 года) запрещается, возможна лишь разборка ветхих и аварийных строений с условием воссоздания фасадов. Под запретом пластиковый и металлический сайдинг, размещение нестационарных торговых объектов (навесы и столы разрешаются), а также установка информационных и рекламных вывесок, допустимы только выносные форматы.

Ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в перечень запретов не попали, но при проведении этих работ необходимо сохранить исходные параметры: высоту, количества этажей, площадь, объёмы, габариты и конфигурацию крыши. Ограждения устанавливать можно, но они должны быть прозрачными и высотой не более 1,6 м.

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности разбита на несколько участков. Часть запретов носит общий характер, например, нельзя размещать на лицевых фасадах любых строений кондиционеры, спутниковые тарелки, воздуховоды. Ряд ограничений распространяется по участкам. Так, в границах ЗРЗ 1.1 могут возводиться здания и сооружения только производственного и коммунально-складского назначения, важных для обеспечения безопасной эксплуатации железной дороги. Предельный высотный регламент – 20 м.

На участке ЗРЗ 1.2 максимальная высотная отметка ограничивается девятью метрами, ЗРЗ 1.3 допускает не более 16 метров, ЗРЗ 1.4 – не более 12 метров.  

Проект объединённой зоны охраны в Новосокольниках согласован с Министерством  культуры РФ и одобрен местной администрацией. В сопроводительных документах к проекту постановления указано, что положение собственников и законных владельцев земельных участков, расположенных в границах объединённой зоны охраны, не ухудшается относительно правового положения на сегодняшний день.

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