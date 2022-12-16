Погодные условия осложнили вывоз ТКО в Псковской области

15:51, 16 декабря 2022, ПАИ

Погодные условия осложнили вывоз ТКО в Псковской области. Работа ведется в условиях нерасчищенных дорог и контейнерных площадок. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Из-за большого количества снега к контейнерным площадкам не подойти. Проехать многотонной машине и вовсе невозможно. Если доступ к площадке имеется, то контейнер может быть завален сугробом после уборки двора техникой. Выкатить такой контейнер нереально. А если он еще и вмерз в этот сугроб? Для понимания: наполненный контейнер 1,1 кубометра весит более 250 килограмм, даже выкатить такой контейнер из снега трудно», - отмечается в сообщении.

Также препятствуют доступу к контейнерным площадкам и машины жильцов, которые не нашли во доре расчищенного места для своего транспорта и решили припарковаться около мусорных баков.

К примеру, жители Невельского района третий день во всех соцгруппах обвиняют филиал ООО «Экопром» в неисполнении обязательств по вывозу мусора. Но сами жители публикуют фотографии переполненных контейнеров, утопающих в снегу, без возможности подъезда к ним. Работа с администрацией Невельского района ведется. Подчеркивается, что регоператор перестраивает маршруты, выполняет дополнительные, установленные вне графика рейсы, мусор вывозится по мере расчистки дорог и контейнерных площадок.

«Филиал ООО «Экопром» просит коммунальные службы активизировать работу по ликвидации последствий снегопада. Жителей региона просим скидывать фотографии заваленных снегом мусорных контейнеров с указанием адреса в соцсеть», - говорится в сообщении.