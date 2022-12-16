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Общество

Власти Великих Лук объяснили выбор главной новогодней ели

Фото: Telegram-канал Luki-News

Найти новогоднюю ель для установки в центре Великих Лук помогли сотрудники великолукского лесничества, сообщается в Telegram-канале администрации города. 

«Помощь в поиске подходящего дерева оказывали сотрудники великолукского лесничества, которые и выдали разрешение на спил ели после получения согласия от собственника земельного участка, на территории которого произрастала ель», — заявили в администрации.

В качестве главной новогодней ели в этом году было выбрано дерево из деревни Жижица. Ель, размером почти с девятиэтажный дом, могла в процессе транспортировки повредить провода, дорожные знаки или транспортные средства, припаркованные на обочине. В связи с этим работники МП «Зеленхоз», занимающиеся перевозкой дерева, демонтировали отдельные ветви, которые затем, в ходе установки, планировалось вернуть обратно, пояснили в администрации.

Главную новогоднюю ель Великих Лук привезли в город вечером 15 декабря. Местные жители пришли в ужас, увидев доставленное к ним дерево. Кроме того, остались недовольны и жители посёлка, из которого увезли ель. По их словам, по этому поводу уже написано обращение в адрес президента.

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