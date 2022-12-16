В Пскове скончался заслуженный учитель России Иван Моисеев

15:08, 16 декабря 2022, ПАИ

Заслуженный учитель России, преподаватель Псковского технического лицея Иван Моисеев скончался в Пскове 16 декабря на 64-м году жизни, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на образовательное учреждение.

С 1996 года Иван Моисеев преподавал в Псковском техническом лицее астрономию и физику. В последние годы кандидат педагогических наук руководил Физико-математической школой, открытой на базе образовательного учреждения.

«Ушел из жизни отзывчивый человек с добрым сердцем и открытой душой, настоящий учитель – преданный своему делу, трудолюбивый и талантливый, любящий свою работу и жизнь. Светлая память об Иване Ивановиче останется в сердцах многочисленных учеников, коллег, родителей, всех, с кем он рядом жил и работал», – подчеркнул коллектив Псковского технического лицея.

В образовательном учреждении также принесли соболезнования родным и близким Ивана Моисеева. О дате, месте и времени прощания будет известно позднее.