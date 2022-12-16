Порхович лишился свободы за нетрезвое вождение

15:24, 16 декабря 2022, ПАИ

Порхович привлечен к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В ходе расследования установлено, что в июле мужчина дважды управлял различными транспортными средствами в состоянии опьянения, пока его не остнановили сотрудники полиции. Ранее порхович трижды был судим за аналогичное правонарушение.

Приговором районного суда 43-летний житель Порхова признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения). Суд назначил ему наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы. Также в течение четырах лет он не имеет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.