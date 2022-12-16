Роструд призвал псковские организации снизить риски при очистке крыш от снега

15:28, 16 декабря 2022, ПАИ

Федеральная служба по труду и занятости напомнила о необходимости соблюдения мер безопасности при очистке крыш от снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда Псковской области.

Работодателю при организации работ по очистке снега необходимо: оценить риски самопроизвольного схода снега, образования завалов, падения и травмирования работников; после этого нужно принять меры по снижению рисков; обеспечить работников средствами коллективной и индивидуальной защиты.

Заниматься очисткой крыш от снега могут только сотрудники, прошедшие: обучение для таких работ; инструктаж по охране труда при работе на высоте; стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда.

Не допускается привлекать людей моложе 18 лет к уборке снега с кровли и другим аналогичным работам.

Перед началом работ по очистке крыш от снега необходимо: оформить наряд-допуск; установить ограждения и предупредительные знаки; обозначить границы опасных зон.