Участок трассы на Псков в Лужском районе расширят до четырёх полос

16:03, 16 декабря 2022, ПАИ

Участок федеральной трассы на Псков в Лужском районе расширят с двух до четырёх полос - от Большой Ящеры до Мшинской, сообщается на сайте правительства Ленинградской области.

Помимо расширения дороги и установки освещения, встречные направления дорожники разделят барьерным ограждением с противоослепляющими экранами. Будут установлены 18 транспортных и шесть пешеходных светофоров с видеокамерами, транспортными детекторами и кнопками вызова. Работы завершатся к октябрю 2024 года.

Трасса Р-23 является основным путем на Северо-Западе России в сторону Пскова и Белоруссии, а также соединяет Санкт-Петербург, Гатчинский и Лужский районы. Первоначально на ней было убрано сужение в границах деревни Дони, а в 2017 году открыт обход Гатчины.