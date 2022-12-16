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Общество

Участок трассы на Псков в Лужском районе расширят до четырёх полос

Участок федеральной трассы на Псков в Лужском районе расширят с двух до четырёх полос - от Большой Ящеры до Мшинской, сообщается на сайте правительства Ленинградской области.

Помимо расширения дороги и установки освещения, встречные направления дорожники разделят барьерным ограждением с противоослепляющими экранами. Будут установлены 18 транспортных и шесть пешеходных светофоров с видеокамерами, транспортными детекторами и кнопками вызова. Работы завершатся к октябрю 2024 года. 

Трасса Р-23 является основным путем на Северо-Западе России в сторону Пскова и Белоруссии, а также соединяет Санкт-Петербург, Гатчинский и Лужский районы. Первоначально на ней было убрано сужение в границах деревни Дони, а в 2017 году открыт обход Гатчины.

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