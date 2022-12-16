Пушкиногорский район получит 10 млн рублей на погашение долговых обязательств

16:19, 16 декабря 2022, ПАИ

Администрация Пушкиногорского района получит из регионального бюджета 10 млн рублей на погашение долговых обязательств. Свое решение губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил сегодня, 16 декабря, на встрече с активом муниципального образования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

«Это позволит провести самые необходимые платежи. Потенциал у района огромный. И средства можно и нужно использовать на развитие района», — заметил Михаил Ведерников.

Глава региона также поблагодарил депутатский корпус и администрацию района за то, что они тоже активно включились в работу по снижению долговой нагрузки. Только в ноябре из муниципального бюджета на эти цели было выделено 5 млн рублей.

Депутат районного Собрания Оксана Филиппова поблагодарила губернатора за положительное решение, отметив, что это одна из наиболее острых проблем муниципалитета. «Тема для нас очень болезненная. Она замедляет работу районной администрации, не позволяет решать вопросы, которые входят в зону ответственности местного значения», — заметила она.

На заседании также был затронут и ряд других важных для муниципалитета вопросов. В частности, участники встречи обсудили перспективы газификации района. Михаил Ведерников сообщил, что работы идут по графику: в текущем году началось строительство межпоселкового газопровода до поселка Пушкинские Горы.

Речь зашла и об инфраструктурных проектах. Сейчас в муниципалитете совместно с Фондом ЖКХ активно реализуется программа реконструкции очистных сооружений.

Не менее важное и перспективное направление — модернизация сетей водоотведения и строительства канализационной станции. При содействии Фонда ведется подготовка проектной документации. Глава региона подчеркнул, что после получения положительного заключения экспертизы профильный комитет будет прорабатывать с Минстроем России вопрос реализации проекта.

Собравшиеся традиционно обсудили и участие системы территориального общественного самоуправления в решении важных для жителей вопросов. Губернатору представили успешно реализованые проекты. Михаил Ведерников со своей стороны призвал участников встречи активнее использовать систему ТОС для развития территорий, отметив ее эффективность.