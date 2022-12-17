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Общество

Псковских предпринимателей просят присоединиться к акции «Код безопасности»

Проект «Код безопасности», направленный на профилактику дистанционных хищений с банковских карт, запускает УМВД России по Псковской области. Главная цель проекта – проинформировать население об уловках мошенников и рассказать им о правилах безопасности, которые помогут сберечь накопления, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Сотрудники УМВД заявили, что псковичи практически каждый день переводят незнакомцам сотни тысяч рублей, пытаясь спасти родственника, попавшего в беду, или стараясь предотвратить незаконное оформление кредита. «Причина доверчивости граждан – недостаточное информирование населения. Жертвами мошенников становятся люди разного возраста, профессий и социального статуса – студенты, врачи, водители транспорта, продавцы магазинов и даже сами банковские служащие», — отметили в пресс-службе.

Фото предоставлено пресс-службой УМВД

Ознакомиться с профилактическим комиксом, разработанным для акции, можно в специальном разделе на официальном сайте ведомства. Также для удобства получения информации организаторы разработали QR-код, который можно отсканировать любым мобильным устройством. Кроме того, узнать о мерах безопасности можно в социальных сетях – по хештегам #КодБезопасности и #УловкиЛовки.

  • Памятки
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Памятки
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Памятки
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Памятки
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Памятки
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Памятки
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Памятки
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Памятки
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Памятки
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

УМВД России по Псковской области призывает индивидуальных предпринимателей и представителей бизнеса поддержать «Код безопасности» и присоединиться к информированию псковичей: разместить на стаканчиках для кофе навынос, ланч-боксах, картонных коробках для пиццы или пирожных яркие наклейки с кьюаркодом, чтобы профилактическая памятка была доступна в любом месте и в любое время. Организаторы уже напечатали первую партию наклеек и готовы оказать содействие в их предоставлении и размещении на одноразовой таре.

«Только совместными усилиями можно остановить волну дистанционных краж и мошенничеств», - подчеркнули в УМВД.

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