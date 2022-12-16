Опасные цветы уничтожили в Псковской области

16:49, 16 декабря 2022, ПАИ

Розовые хризантемы уничтожили в Псковской области. Цветы были заражены опасным возбудителем болезни растений, об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области сотрудники Россельхознадзора выявили партию хризантем сорта Lolipop pink с признаками заболевания растений. 160 свежих цветов, которые вырастили в Нидерландах, ввозились автомобильным транспортом из Литвы в Москву.

Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие в цветах карантинного объекта - возбудителя белой ржавчины хризантем (Puccinia horiana Henn.). В соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений 160 хризантем уничтожили.

Белая ржавчина - карантинное заболевание хризантем, вызываемое микромицетом Puccinia horiana Henn. Распространено заболевание в Европе, Азии, Африке, Америке, Австралии и Океании. Пораженные листья, как правило, преждевременно отмирают и растения выглядят как обожженные.