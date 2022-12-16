А поговорить? 93-й выпуск «Псковского телеграма»

16:53, 16 декабря 2022, ПАИ

Чемпионат мира подходит к концу, будет или не будет послание Владимира Путина, прямая линия губернатора Михаила Ведерникова — на этой неделе недостатка в международных, федеральных и региональных темах для обсуждения в телеграм-пространстве не было. Так же, как и не было нехватки версий, трактовок и предположений вокруг этих событий. В общем, люди хотят поговорить. Об этом — в очередном выпуске проекта «Псковский телеграм».

Кроме того, в программе ведущие обсудят мушкетеров в футболе, почему некоторых глав муниципалитетов погладили против шерсти, культурные итоги уходящего года, а также зимнюю партийную спячку.

«Псковский телеграм» выйдет в эфир сегодня в 18:00 на портале Псковского агентства информации, в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».