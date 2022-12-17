Мигрень может спровоцировать появление депрессии – псковский врач

11:21, 17 декабря 2022, ПАИ

Частные приступы мигрени могут спровоцировать появление депрессивных эпизодов, считает заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный невролог Наталья Павлова. Об этом она сообщила в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» на частоте 88.3 FM.

«Действительно, пациенты, которые страдают частыми приступами мигрени, страдают и депрессивными синдромами, это так. Поэтому в одной из линий терапии – антидепрессанты. Дело не в том, лечим мы депрессию или нет, а в том, что антидепрессанты сами по себе обладают противоболевым эффектом. Когда есть хроническая боль, вам опытный невролог назначит правильные препараты», — отметила медик.

Наталья Павлова также подчеркнула, что не стоит бояться современных антидепрессантов. По её словам, от них очень мало побочных эффектов и они легко переносятся. «Все активны, работают, никому не хочется спать днем. Это селективные препараты, они выборочно влияют на серотонинергические рецепторы», — уточнила врач.