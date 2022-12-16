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Общество

Вышел в эфир 93-й выпуск «Псковского телеграма»

Новый выпуск проекта «Псковский телеграм». Фото скрин видео

Чемпионат мира подходит к концу, будет или не будет послание Владимира Путина, прямая линия губернатора Михаила Ведерникова — на этой неделе недостатка в международных, федеральных и региональных темах для обсуждения в Телеграм-пространстве не было. Так же, как и не было нехватки версий, трактовок и предположений вокруг этих событий. В общем, люди хотят поговорить. Об этом — в очередном выпуске проекта «Псковский телеграм». 

Кроме того, в программе ведущие обсудят мушкетеров в футболе, почему некоторых глав муниципалитетов погладили против шерсти, культурные итоги уходящего года, а также зимнюю партийную спячку. 

«Псковский телеграм» — видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в телеграм-пространстве. Выпуски программы выходят еженедельно по пятницам в 18:00 мск на портале ПАИ, в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».

 

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