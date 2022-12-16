Про необычный посёлок в Псковской области рассказали архивисты

17:57, 16 декабря 2022, ПАИ

О посёлке, построенном гражданами Республики Беларусь, рассказали в своем Telegram-канале сотрудники Псковского государственного архива.

«Есть на карте Псковской области необычный поселок. Его строили белорусы. И в честь этой братской дружбы народов населенный пункт получил свое название – Белорусский», — рассказали специалисты.

Они отметили, что находится посёлок в Пыталовском районе. В Решении Пыталовского райисполкома от 8 декабря 1981 года № 294 «О регистрации и наименовании поселка…» поясняется: «присвоить наименование поселку Белорусский в честь шефской помощи строителей Белорусской ССР».

В посёлке были возведены дома на 269 квартир, Дом культуры, административные здания, телефонная станция, сберкасса, торговый центр, детский сад и врачебный пункт. «Это был один из самых молодых во всех смыслах населенный пункт региона. Сюда переехали жить и работать молодые специалисты с семьями», — отметили в госархиве.