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Общество

Про необычный посёлок в Псковской области рассказали архивисты

Фото: Telegram-канал "Архивный документ"

О посёлке, построенном гражданами Республики Беларусь, рассказали в своем Telegram-канале сотрудники Псковского государственного архива. 

«Есть на карте Псковской области необычный поселок. Его строили белорусы. И в честь этой братской дружбы народов населенный пункт получил свое название – Белорусский», — рассказали специалисты.

Фото: Telegram-канал "Архивный документ"

Они отметили, что находится посёлок в Пыталовском районе. В Решении Пыталовского райисполкома от 8 декабря 1981 года № 294 «О регистрации и наименовании поселка…» поясняется: «присвоить наименование поселку Белорусский в честь шефской помощи строителей Белорусской ССР».

В посёлке были возведены дома на 269 квартир, Дом культуры, административные здания, телефонная станция, сберкасса, торговый центр, детский сад и врачебный пункт. «Это был один из самых молодых во всех смыслах населенный пункт региона. Сюда переехали жить и работать молодые специалисты с семьями», — отметили в госархиве. 

Фото: Telegram-канал "Архивный документ"

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