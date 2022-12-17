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Варварины морозы наступили по народному календарю

Память святой Варвары Илиопольской, жившей в конце III — начале IV века, чтут православные христиане 17 декабря, пишет calend.ru.

По преданию, она родилась в Финикии в семье влиятельного язычника Диоскора. Когда дочь повзрослела, Диоскор решил выпустить дочь из башни, чтобы подготовить к замужеству. Варвара, воспользовавшись свободой, тут же приняла крещение у местных христиан. Узнав об этом, отец-язычник разгневался и приказал пытать девушку: её бичевали воловьими жилами и растирали раны власяницей. В довершение всего правитель города дал Диоскору право совершить суд над Варварой, и отец собственными руками обезглавил дочь.

Православные люди молятся святой Варваре о том, чтобы избежать внезапной смерти без покаяния, которая в христианстве считается наказанием. Также мученицу называли своей заступницей все женщины, особенно беременные, просившие её о здоровье для себя и ребёнка. Варварин день считался бабьим праздником.

На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов. В народе по этому поводу говорили: «Трещит Варюха — береги нос да ухо!» Зато дороги становились прочными. «Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает», — подмечали люди этапы формирования зимника.

Звёзды особенно ярко сияли на чистом морозном небе, а их свет, отражаясь от снега, создавал впечатление, что день стал чуть менее тёмным. Кроме того, в середине декабря люди уже жили ожиданием солнцеворота. «Варвара от ночи уворовала да ко дню притачала», — говорили в народе.

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