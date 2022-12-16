ВИДЕО Конференция «Вектор предпринимательства» прошла в Пскове

18:32, 16 декабря 2022, ПАИ

;

Ежегодная конференция «Вектор предпринимательства», на которой были подведены итоги деятельности центра «Мой бизнес» прошла 14 декабря в Пскове. В этом году она была организована в гибридном формате и объединила в себе не только награждение лучших субъектов малого и среднего предпринимательства и партнеров Центра «Мой бизнес», но и финал игры «Бизнес-знаток» по мотивам известной передачи «Что? Где? Когда?».

По словам директора центра «Мой бизнес», событие стало ожидаемым мероприятием. «Мы всегда вручаем нашу награду, и предприниматели каждый год этого события ждут», - отметила Анастасия Иванова.

Как поделился бизнесмен Степан Манфановский, такой формат мероприятия оказалася неожиданным. «Я до последнего времени не знал, в каком виде будет. То, что будет игра, я узнал только здесь и был этому очень рад, потому что я очень люблю интеллектуальные игры. И то, что сегодня одновременно совмещается и такой праздник, и игра - это очень интересно».

Подводя итоги деятельности центра, индивидуальный предприниматель Анастасия Давыдова отметила, что уходящий год был богат на события в области бизнеса. «Самое запоминающееся событие - это возможность поехать на ПМЭФ, которую предоставил мне «Мой бизнес». Я увидела мир бизнеса по-новому», - поделилась предприниматель.

Основными направлениями деятельности Центра «Мой бизнес» являются: выдача представления о льготных микрозаймах для субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление поручительств по кредитным обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, организация дополнительного профессионального обучения населения основам предпринимательства, содействие в организации подготовки квалифицированных кадров для малого и среднего предпринимательства, оказание информационной поддержки предпринимателям, организация и проведение выставочной деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, проведение аналитических исследований и мониторинга и другие.