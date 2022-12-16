Корытовский лесопарк превратится в рай для лыжников

18:27, 16 декабря 2022, ПАИ

В Пскове нет условий для проведения массовых лыжных соревнований. Обычно подобные лыжные состязания проходят в Невеле, Острове, Великих Луках, Печоре. Активист псковского общества ветеранов лыжного спорта Сергей Егоров считает подобную тенденцию позорной для региональной столицы, пишет сегодня издание «АиФ Псков».

17 декабря на турбазе в Корытово после многолетнего перерыва откроется прокат лыж. «Мне хотелось воскресить корытовский лес в том виде, в котором я его помню в своем детстве: много народа катается на лыжах, веселье, на базе все время толпа людей, многие с детьми», - пояснил «АиФ-Псков» предприниматель Денис Быченков, который совместно с администрацией города реализует этот проект.

По его словам, с конца ноября в лесопарке шла расчистка лыжных трасс, правда, завершить ее до конца не удалось из-за рано выпавшего снега. Зато по нему уже накатали лыжню с помощью специально приобретенного оборудования. «За следующий год по планам воскресить лыжную базу и полностью ее реконструировать: перестроить здание, сделать его современным, - рассказал Денис Быченков. - Там откроются детские лыжные секции, будут какие-то общественные пространства, чтобы люди могли отдыхать, будет кафе».

В итоге, идея бизнесмена проста: превратить Корытовский лесопарк в большую и благоустроенную рекреационную зону - с кафе, туалетами, скамейками, пешеходными дорожками, освещением, элементами благоустройства в виде детских и спортивных площадок.

Читайте статью о том, как может измениться Корытовский лесопарк в ближайшее время в статье на сайте «АиФ Псков».