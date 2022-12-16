Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Корытовский лесопарк превратится в рай для лыжников

Фото АиФ Псков/Андрей Степанов

В Пскове нет условий для проведения массовых лыжных соревнований. Обычно подобные лыжные состязания проходят в Невеле, Острове, Великих Луках, Печоре. Активист псковского общества ветеранов лыжного спорта Сергей Егоров считает подобную тенденцию позорной для региональной столицы, пишет сегодня издание «АиФ Псков».

17 декабря на турбазе в Корытово после многолетнего перерыва откроется прокат лыж. «Мне хотелось воскресить корытовский лес в том виде, в котором я его помню в своем детстве: много народа катается на лыжах, веселье, на базе все время толпа людей, многие с детьми», - пояснил «АиФ-Псков» предприниматель Денис Быченков, который совместно с администрацией города реализует этот проект.

По его словам, с конца ноября в лесопарке шла расчистка лыжных трасс, правда, завершить ее до конца не удалось из-за рано выпавшего снега. Зато по нему уже накатали лыжню с помощью специально приобретенного оборудования. «За следующий год по планам воскресить лыжную базу и полностью ее реконструировать: перестроить здание, сделать его современным, - рассказал Денис Быченков. - Там откроются детские лыжные секции, будут какие-то общественные пространства, чтобы люди могли отдыхать, будет кафе».

В итоге, идея бизнесмена проста: превратить Корытовский лесопарк в большую и благоустроенную рекреационную зону - с кафе, туалетами, скамейками, пешеходными дорожками, освещением, элементами благоустройства в виде детских и спортивных площадок.

Читайте статью о том, как может измениться Корытовский лесопарк в ближайшее время в статье на сайте  «АиФ Псков».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 декабря 2022

Корытовский лесопарк превратится в рай для лыжников

16 декабря 2022

Фитнес-центр в Острове вошёл в число претендентов на «Народное признание»
15 декабря 2022

Тренер «Змея Горыныча» из Пыталово поборется за «Народное признание – 2022»
15 декабря 2022

Правительство региона снова продаёт свою долю в ФК «Псков-747»
14 декабря 2022

Футбольная команда из Струг Красных поборется за «Народное признание»
14 декабря 2022

Порховские каратисты заняли призовые места на чемпионате в Ленобласти
14 декабря 2022

Производитель воркаут-площадок номинирован на премию «Народное признание»
13 декабря 2022

Верёвочный парк «Тоболенец» выдвинут на «Народное признание»


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...