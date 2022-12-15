Прокуратура выявила нарушения в обращении с отходами производства и потребления на территории Бежаницкого района

19:30, 16 декабря 2022, ПАИ

Прокуратура Бежаницкого района провела проверку в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории села Кудеверь Бежаницкого района, в ходе которой в деятельности администрации сельского поселения «Бежаницкое» выявлены нарушения действующего законодательства. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре.

Так, в нарушение Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, место накопления твёрдых коммунальных отходов по адресу Бежаницкий район, с. Кудеверь на перекрёстке ул. Лесной и А. Лосева с расположенным здесь контейнером не имеет ограждения с трёх сторон.

В целях устранения нарушения прав граждан на безопасное обращение с отходами производства и потребления прокуратурой района внесено представление.