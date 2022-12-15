Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Жилконтора

Прокуратура выявила нарушения в обращении с отходами производства и потребления на территории Бежаницкого района

Прокуратура Бежаницкого района провела проверку в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории села Кудеверь Бежаницкого района, в ходе которой в деятельности администрации сельского поселения «Бежаницкое» выявлены нарушения действующего законодательства. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре.

Так, в нарушение Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, место накопления твёрдых коммунальных отходов по адресу Бежаницкий район, с. Кудеверь на перекрёстке ул. Лесной и А. Лосева с расположенным здесь контейнером не имеет ограждения с трёх сторон.

В целях устранения нарушения прав граждан на безопасное обращение с отходами производства и потребления прокуратурой района внесено представление.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 декабря 2022

Вопрос об очистке дороги к Владимирскому лагерю пришёл на прямую линию с губернатором
14 декабря 2022

Александр Грацкий рассказал, как в Пскове выбирают улицы для освещения
12 декабря 2022

Спецтехника Псковских тепловых сетей помогает убирать снег в городе
10 декабря 2022

В Дновском районе продолжается догазификация частного сектора
08 декабря 2022

В Великих Луках появилась новая линия уличного освещения
07 декабря 2022

Борис Елкин проконтролировал уборку снега в Пскове
04 декабря 2022

Начался ремонт несущих конструкций здания Центра СПИД в Пскове
01 декабря 2022

Регоператор отремонтировал фасад и инженерные сети МКД в Черёхе


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...