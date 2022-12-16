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Общество

В Пустошке прошла благотворительная акция в поддержку бойцов СВО

Акция помощи бойцам СВО в Пустошке. Фото: «Вперёд»

Сегодня в Пустошкинском районном центре культуры вечером проходит акция «Мы вместе». Это один из способов помочь мобилизованным солдатам, пишет районная газета «Вперёд». Организовал благотворительную акцию «Мы вместе» Пустошкинский районный центр культуры.

Публике была представлена концертная программа с участием артистов из Пустошки, Опочки и Невеля. На мероприятии была подготовлена и проведена благотворительная ярмарка-продажа. Участники принесли на ярмарку и выставили на продажу изделия ручной работы и многое другое.

Пустошане приняли участие в акции «Письмо солдату». Для этого специально подготовили новогоднее поздравление для мобилизованных, проходящих подготовку и боевое служение, и опускали его в ящик «Фронтовая почта».

Все вырученные средства будут направлены на поддержку мобилизованных жителей Пустошкинского района.

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