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Сотрудники УФССП России по Псковской области приняли участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо»

Детям были направлены игрушки, книги, конфеты. Фото УФССП России по Псковской области

В преддверии новогодних и рождественских праздников сотрудники управления федеральной службы судебных приставов России по Псковской области приняли участие в благотворительной акции общественной организации инвалидов города Пскова «Новогоднее чудо!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

«Благотворительные мероприятия являются неотъемлемой частью в работе службы судебных приставов, особенно если такие мероприятия касаются детей, которые ждут маленького чуда под Новый Год», - сообщили приставы.

В общественную организацию инвалидов города Пскова, в которой насчитывается более 200 детей были направлены детские игрушки, книги, конфеты, из которых сотрудники общественной организации соберут новогодние наборы для каждого ребёнка.

Судебные приставы надеются, что помощь, которую они смогли оказать, сможет порадовать детей и подарить много улыбок в преддверии Нового Года

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