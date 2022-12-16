Псковские школьники получат дипломы и призы премии «Экология – дело каждого»

20:31, 16 декабря 2022, ПАИ

20 декабря в 15:00 в г. Псков (Конная, 10) состоится торжественное награждение победителей Второй международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» из Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе СЗМУ Росприроднадзора.

В церемонии награждения примут участие заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Геннадий Полоцкий.

Дети и подростки из Псковской области прислали для участия во втором сезоне международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» 309 работ. Общее число работ 2022 года, присланных из России и других стран, составило более 45 тысяч.

Костюшко Марина (12 лет) удостоена диплома спецприза за работу «Эковыгул», в которой предложила решение проблемы организации выгула собак созданием специальных территорий, за чистотой которых могли бы следить сотрудники ЖКХ.

Псковский технический лицей и центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Пскова, попали в рейтинг премии по количеству представленных заявок.

Псковская область второй год подряд активно участвует в премии. В 2021 году спецпризом отмечена многодетная семья из Гдова Псковской области, которая рассказала об эко-привычках и получила путевку на море.

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года для популяризации темы экологии и сохранения окружающей среды. В этом году дети от 6 до 17 лет, которые могли подать заявку на сайте www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».