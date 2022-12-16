Грибулевский соус «Вкусный» поборется за статус «Наша марка»
На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Наша марка» поборется грибулевский соус из огурцов «Вкусный». Его производят в Палкинском районе супруги Наталья и Валерий Тищук.
Почти два года они переехали в деревню Грибули из Канады. Наталья занималась в Канаде консервированием и продолжила этот бизнес в России. Когда супруги решили масштабировать свой проект, то заключили социальный контракт.
Теперь часть сырья для своих соусов Тищук покупают у соседей Со своей продукцией они бывают на ярмарках в различных городах.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.