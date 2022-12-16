ЕС ввёл девятый пакет санкций против России

21:24, 16 декабря 2022, ПАИ

Кинорежиссёр Никита Михалков, телеведущие Борис Корчевников, Марина Ким, певец Григорий Лепс, политолог Сергей Михеев, писатель и блогер Дмитрий Пучков включены в санкционный список ЕС, сообщает РИА Новости.

Фигурантам персональных европейских санкций замораживают активы на европейской территории, физлицам также запрещены поездки в Евросоюз.

ЕС в пятницу ввёл в действие девятый по счёту пакет санкций против России. Пакет включает блок экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. В новом санкционном списке — российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур, медиаперсоны. Санкции введены против Роскомнадзора, ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и партии «Новые люди».

Санкции расширены в отношении трёх российских банков, телеканалов НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и Первый канал.

Экономические санкции предусматривают расширение экспортных ограничений, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.

Также предусмотрен запрет на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения.

Гражданам ЕС также теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях РФ.