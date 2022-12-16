Минздрав РФ: Опасно употребление алкоголя при ОРВИ

22:02, 16 декабря 2022, ПАИ

При ОРВИ не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он негативно влияет на состояние иммунной системы и может повышать риски более тяжёлого течения заболевания, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Об этом сегодня пишет РИА Новости.

«В настоящее время наблюдается подъём заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. При острых респираторных заболеваниях не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он негативно влияет на состояние иммунной системы. Употребление алкоголя может снизить эффективность иммунного ответа на инфекцию и, соответственно, повысить риски более тяжёлого течения заболевания», — сказал Чуланов журналистам.

Он отметил, что при появлении симптомов респираторного заболевания необходимо соблюдать постельный режим, исключить физические и умственные нагрузки, обеспечить регулярное проветривание и высокую влажность воздуха в помещении, в котором находится заболевший человек.

Во время заболевания необходимы обильное питьё и лёгкая пища, при таком режиме у большинства людей болезнь начнёт отступать уже на четвёртый день, пояснил Чуланов.

