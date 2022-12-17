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Губернатор Псковской области с рабочим визитом побывал сегодня в Бежаницком районе

Псковский губернатор в Бежаницком районе. Фото: «Сельская новь»

В рамках рабочей поездки губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня побывал в Бежаницком районе. Об этом сообщает корреспондент газеты «Сельская новь».

Вместе с руководителями профильных комитетов правительства Псковской области он посетил реконструированные в 2022 году газовую котельную в посёлке Бежаницы, Лющикский сельский центр культуры и встретился с активом района. В ходе встречи глава региона отметил слаженную системную работу муниципальной команды.

«С 2018 года на территории района освоено около 550 млн руб. — это говорит о том, что вы умеете работать с программами, привлекая в район федеральные и региональные средства. Это позволяет качественно и в срок реализовывать национальные проекты», — отметил Михаил Юрьевич.

В свою очередь глава Бежаницкого района Сергей Михеев поблагодарил правительство региона за помощь, рассказал о том, что сделано за прошедший год и что хотелось бы сделать на территории муниципалитета для его развития в ближайшей перспективе. Были подняты вопросы, которые невозможно реализовать без региональной и федеральной поддержки. Среди них — капитальный ремонт региональной дороги в сторону Дедовичского района, благоустройство общественной территории «Сад Памяти», продолжение работы над покрытием мобильной связью территории района, реконструкция котельной № 5. Также были обозначены темы развития сельского хозяйства и территориального общественного самоуправления. Глава района отметил увеличение численности ТОС и стабильную работу сельхозпредприятий.

«Мы работаем на перспективу, — пояснил Сергей Константинович. — Уже сейчас думаем о том, в каких федеральных и региональных программах хотелось бы принять участие, готовим для этого проектно-сметную документацию. Например, для ремонта Ашевской средней школы и Чихачёвского сельского центра культуры таковая уже имеется. Мы делаем всё, чтобы войти в федеральную программу комплексного развития сельских территорий, что позволит капитально отремонтировать ряд социально значимых объектов».

Присутствовавшие на встрече депутаты, руководители муниципальных предприятий, учреждений, организаций и представители общественности также имели возможность задать вопросы Михаилу Юрьевичу. И. о. директора историко-культурного центра Философовых Надежда Анисимова попросила оказать содействие в газификации здания краеведческого музея (памятника регионального значения). Ирина Семёнова от лица родителей юных футболистов, занимающихся на базе Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества, озвучила необходимость строительства в райцентре физкультурно-оздоровительного спортивного комплекса открытого типа с искусственным покрытием. Председатель районного Собрания депутатов Сергей Цветков задал вопрос о перспективах газификации многоквартирных домов, на что Михаил Юрьевич ответил, что данный вопрос озвучивался на федеральном уровне — результат пока неизвестен.

Кроме того, обсуждалась проблема приобретения современной спецтехники для коммунальных служб, а также вопросы работы сельских поселений.

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