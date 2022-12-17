Российская детская организация не будет пионерской

00:08, 17 декабря 2022, ПАИ

В голосовании за новое название Российского движения детей и молодёжи (РДДМ) победило нынешнее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник детского движения.

На прикреплённой к публикации картинке видны результаты голосования: первое место заняла позиция «Российское движение детей и молодёжи» с 17,51 % голосов, второе — «Пионеры» с 17,23 % (отрыв от самого популярного варианта — всего 0,28 %), третье — «Движение им. Гагарина» с 17,14 %. На последнем месте оказалось название «Движение школьников и молодёжи», за которое проголосовало чуть больше процента участников. Всего за время голосования было учтено 115 тыс. голосов.

«Вместе с вами мы сформировали топ-10 названий из семи тысяч вариантов, предложенных в рамках конкурса соавторов. Многие варианты нашли поддержку у большого количества проголосовавших», — уточнили в движении. Там отметили, что итоговое решение о названии будет принято 18 декабря во время первого съезда.

1 июня президент Владимир Путин поддержал создание единого детского движения в России под названием «Большая перемена» (в голосовании оно заняло лишь пятое место).

Законопроект о российском движении детей и молодёжи единороссы внесли в Госдуму 19 мая, в день столетия пионерского движения. Единственное отличие детского движения от пионерии — отсутствие привязки к политической партии, уточнила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. «Мы живём в удивительное и очень важное время, когда мы можем создать и воссоздать лучшее, что у нас было», — сказала Ольга Казакова.





