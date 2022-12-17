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Общество

«Тема недели»: Культуру — в массы

За последние дни совпало несколько интересных и важных событий.

Во-первых, в Пскове прошла Неделя креативной экономики, на которой федеральные и региональные эксперты обсуждали, как самые разные творческие направления, бренды важно продвигать для развития региона.

Во-вторых, президент Владимир Путин дал поручение Правительству России подготовить план популяризации персонажей российской истории и фольклора.

И наконец, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в медиацентре ПАИ подвела культурные итоги уходящего года и рассказала о событийном календаре региона.

А ведь получается, что в Псковской области уже несколько лет занимаются популяризацией персонажей истории, фольклора, продвигают творческие индустрии. Мероприятия, громкие, красивые, интересные, превратили наш регион в место, куда туристы едут со всей страны за движухой.

Об этом — в очередном выпуске авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» сегодня, в субботу, 17 декабря, в 20:00 в эфире телеканала «Первый Псковский».
 

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