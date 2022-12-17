Россияне стали тратить больше денег на новогодние украшения

16:51, 17 декабря 2022, ПАИ

Россияне в предновогоднюю пору тратят на украшения для елок в среднем по 1732 рубля - на 11% больше, чем год назад, говорится в исследовании аналитического ресурса «Чек Индекс».

«На набор новогодней атрибутики, это гирлянды, елочные шары, мишура и прочее, россияне тратят в среднем 1732 рубля, что на 11% выше уровня прошлого года», - приводит слова аналитиков РИА Новости.

Больше всего по сравнению с прошлым годом вырос средний чек по игрушкам - на 20%, до 344 рублей.Также подорожали гирлянды (на 17%, до 551 рубля), новогодние звезды (на 10%, до 283 рублей) и наборы елочных шаров (на 3%, до 406 рублей).

Снизился средний чек только по мишуре - на 2%, до 148 рублей.