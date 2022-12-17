До -14 градусов ожидается сегодня в Псковской области

09:41, 17 декабря 2022, ПАИ

17 декабря в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, сообщается в официальной группе региона в соцсети «ВКонтакте».

Местами синоптики прогнозируют небольшой снег, ночью и утром в большинстве районов туман.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 0-5 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от -14 до -9 градусов, днём — от -9 до -4.

