Псковские самбисты привезли медали из соревнований в Вологде

12:03, 17 декабря 2022, ПАИ

Спортсмены из Псковской области привезли медали из соревнований в Вологде. Об этом сообщили в группе «Федерация Самбо в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

16 декабря в Вологде прошло Первенство Северо-Западного федерального округа России по самбо среди юношей и девушек 2005 - 2007 годов рождения. Спортсмены из Псковской области заняли три первых места и одно второе в разных весовых категориях.