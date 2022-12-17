Псковские самбисты привезли медали из соревнований в Вологде
Спортсмены из Псковской области привезли медали из соревнований в Вологде. Об этом сообщили в группе «Федерация Самбо в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
16 декабря в Вологде прошло Первенство Северо-Западного федерального округа России по самбо среди юношей и девушек 2005 - 2007 годов рождения. Спортсмены из Псковской области заняли три первых места и одно второе в разных весовых категориях.
- Владимир Невесенко — 1 место. Весовая категория 71 кг.
- Александр Логинов — 1 место. Весовая категория 64 кг.
- Стефания Двужильная — 1 место. Весовая категория 72 кг.
- Милания Двужильная — 2 место. Весовая категория 80 кг.
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