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Спорт

Псковские самбисты привезли медали из соревнований в Вологде

Фото: "Федерация Самбо" в Псковской области

Спортсмены из Псковской области привезли медали из соревнований в Вологде. Об этом сообщили в группе «Федерация Самбо в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

16 декабря в Вологде прошло Первенство Северо-Западного федерального округа России по самбо среди юношей и девушек 2005 - 2007 годов рождения. Спортсмены из Псковской области заняли три первых места и одно второе в разных весовых категориях. 

  1. Владимир Невесенко — 1 место. Весовая категория 71 кг.
  2. Александр Логинов — 1 место. Весовая категория 64 кг.
  3. Стефания Двужильная — 1 место. Весовая категория 72 кг.
  4. Милания Двужильная — 2 место. Весовая категория 80 кг.

Фото: "Федерация Самбо" в Псковской области

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