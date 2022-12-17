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Общество

Российские аграрии смогут сохранить доступ к льготному лизингу сельскохозтехники

Фото: ПАИ

Российские аграрии в 2022–2023 годах смогут сохранить доступ к льготному лизингу сельскохозяйственной техники. На эти цели решено направить дополнительные бюджетные инвестиции, сообщается на сайте правительства РФ.

Речь идёт о 10 млрд рублей. Выделенные распоряжением Правительства средства поступят в уставный капитал компании «Росагролизинг» – она является одним из основных поставщиков техники для отечественного агропрома.

Бюджетные инвестиции позволят отечественным сельхозтоваропроизводителям получить не менее 1,7 тыс. единиц сельхозтехники на льготных условиях.

Аграриям принятое решение поможет сохранить темпы технологической модернизации и увеличить объёмы производства продукции, что положительно скажется на обеспечении продовольственной безопасности страны.

 

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