До -21 градуса ожидается в Псковской области 18 декабря

13:22, 17 декабря 2022, ПАИ

До -21 градуса может похолодать 18 декабря в Псковской области, сообщает псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликовали на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

В воскресенье на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, ночью и утром в большинстве районов туман. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/сек.

Температура по области ночью от -12 до -17 градусов, местами до -21 градуса. Днем ожидается от -4 до -9 градусов.

Атмосферное давление высокое. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.