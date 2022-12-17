Юрист объяснила, как рассчитать выплаты по больничному

13:40, 17 декабря 2022, ПАИ

От чего зависит размер выплаты по больничному и как ее рассчитать рассказала эксперт по трудовому праву, юрист крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru Татьяна Нечаева, сообщили в пресс-службе организации.

Так, размер пособия зависит от страхового стажа сотрудника:

если стаж меньше 6 месяцев — размер пособия за полный календарный месяц приравнивается к размеру МРОТ с учётом районных коэффициентов, установленных в регионе или местности; если стаж меньше 5 лет — размер пособия составляет 60% от среднего заработка; если стаж работника от 5 до 8 лет — размер больничного составляет 80% от среднего заработка; если стаж превышает 8 лет — размер больничного составляет 100% от среднего заработка.

Расчётный период для пособия по временной нетрудоспособности — последние два календарных года, предшествующих году начала страхового случая. То есть, для больничных в этом году — это 2021 и 2020 годы.

Как посчитать, какую выплату по больничному вы получите?

Предположим, что Иван Иванов болел с 5 по 9 декабря 2022 года, а его страховой стаж составляет 7 лет.

Необходимо узнать его заработок за предыдущие два года. Предположим, в 2020 году он составил 720 000 ₽, а в 2021 году — 850 000 ₽. Эти выплаты суммируются. Важно: если ваш доход выше предельной базы начисления (в 2020 году она составляла 912 000 ₽, а в 2021-м — 966 000 ₽), то в расчёт берется не фактический заработок, а в пределах лимитов. Теперь нужно определить средний дневной заработок. Для этого общая сумма дохода за два года (1 570 000 рублей) делится на количество дней за этот же период (730 дней). Итого: 1 570 000 / 730 = 2 150 рублей 68 копеек.

3. Определяем средний дневной размер пособия с учётом стажа. В примере стаж составляет 7 лет, значит, размер больничного пособия составит 80% от среднего дневного заработка: 2 150* 0,8 = 1720 рублей 54 копейки в день. Дневной размер пособия умножаем на число дней нетрудоспособности и получаем сумму, которую выплатят по итогам больничного: 1720,54 × 15 = 25 808 рублей 10 копеек.

Каким образом будет оплачен больничный, если в прошлом году человек не работала?

В этом случае при расчётах нужно исходить из минимальной оплаты труда — 13 890 ₽ до 31 мая 2022 года и 15 279 ₽ с 1 июня 2022 с учётом районного коэффициента (если он установлен). То есть, сумма заработка сотрудника за расчётный период составит минимум 24 МРОТ. И уже на основании этих данных будет сделан расчёт, который будет зависеть от продолжительности больничного, общего трудового стажа и прочего.

Напомним, с 1 января 2022 года больничные в России оформляются в электронном виде, а пособия назначаются в беззаявительном порядке.