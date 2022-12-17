Псковичи привезли награды с международного турнира по боксу

15:59, 17 декабря 2022, ПАИ

XXXVI Международный турнир по боксу среди юниоров и юниорок 2005-2006 годов рождения прошел в белорусском городе Гомель с 12 по 16 декабря.

Мероприятие было посвящено памяти абсолютного чемпиона СССР, мастер спорта международного класса Алексея Юкова.

Как сообщили в Псковской областной федерации бокса, псковские боксеры приняли участие в состязании в составе сборной СЗФО.

Результаты соревнований:

Первое место — Лидия Шутова. Организаторы соревнований вручили псковичка награду в номинации «Лучшая боксана турнира»: она провела два поединка в которых уверенно победила. Первое место - Фёдор Осипов. Спортсмены уверенно победил в трёх поединках.

Также организаторы соревнований вручили номинацию «Лучший тренер турнира» главному тренеру СЗФО Вадиму Голик.

