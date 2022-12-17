ВИДЕО После экологического конкурса самодельные кормушки для птиц разместят в «Луки Парке»

18:58, 17 декабря 2022, ПАИ

Директор «Луки Парка» Александр Терентьев принял участие в награждении финалистов экологической акции «ПТИЦЕрию – в парки», которая проходила в Центре технического творчества Великих Лук. Ребята собственными руками изготовили самые разнообразнве кормушки для птиц.

«С удовольствием взглянул на работы ребят и поздравил победителей. Конечно же, не мог не воспользоваться возможностью пригласить всех участников конкурса разместить свои птицерии в Луки Парке. Хочется, чтобы гости нашего парка могли любоваться интересными работами детей, наблюдать за птицами у кормушек. Это неизменно радует и детей, и взрослых, а какое счастье для малышей покормить птичек!», написал в соцсети Александр Терентьев.