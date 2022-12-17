Городищенская сельская модельная библиотека подготовила новую экспозицию «Слава труду!»

20:41, 17 декабря 2022, ПАИ

Оригинальную выставку открыли в Городищенской библиотеке. О переменах в музейном уголке в соцсетях рассказала библиотекарь Татьяна Федорова.

«Благодаря местному населению, мы постоянно пополняем музейный уголок предметами, связанными с различными историческими событиями.



И теперь имеем возможность делать выставки более информационными: кроме материальных экспонатов включать и печатные издания советского периода, соответствующие выбранной теме и времени.



Так, уже оформлена экспозицию «Слава труду!», благодаря которой можно перенестись в прошлый век. Когда для мужчин обычным делом было-делать кирпичи вручную, а женщины самостоятельно окрашивали нитки и ткани для рукоделий. Новая выставка .будет интересна не только юным, но и людям старшего поколения. Она вернет их в годы юности»,— говорит библиотекарь.