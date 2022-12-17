Пушкинский музей расширил список мероприятий для оплаты «Пушкинской картой»

10:33, 18 декабря 2022, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» расширил перечень программ, мастер-классов и музейных занятий, билеты на которые можно оплатить «Пушкинской картой». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Молодые люди от 14 до 22 лет теперь смогут взять любые мастер-классы по программе «Народная культура» («Украшение ткани старинным способом «Верховая набойка», «Изготовление мешочка саше (несшивным способом) с травами Пушкиногорья», «Ручное ткачество и плетение народного пояса» и проч.). Посредством «Пушкинской карты» можно также оплатить музейное занятие «Крестьянские заботы. Зарисовки из жизни Псковской деревни конца XIX века», участников которого знакомят с традициями и историей крестьянского быта, с обустройством внутреннего пространства избы, с особенностями русского костюма. Эта программа и мастер-классы проводятся в музейном комплексе в деревне Бугрово Пушкиногорского района.

В научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) владельцев «Пушкинских карт» ждут на уроке «Прелестные мелочи», посвящённом салонной культуре первой половины XIX века, и на занятии «В гостиной истинно дворянской...» о бальных развлечениях пушкинского времени — фантах, шарадах, «переписке» на языке цветов.

Кроме того, в перечень доступного по «Пушкинской карте» включены урок письма «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге…» (знакомство с традициями эпистолярного жанра и письменными принадлежностями в пушкинскую эпоху) и мастер-класс «Народная картинка — лубок». Полный список экскурсий, выставок, музейных программ и занятий, билеты на которые можно купить, воспользовавшись «Пушкинской картой», размещён на официальном сайте «Михайловского».

Напомним, что для детей до 16 лет, вне зависимости от того, гражданами какой страны они являются, вход в музеи Пушкинского заповедника остаётся бесплатным; оплачиваются только услуги экскурсовода — при необходимости в них.