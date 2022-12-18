Работники органов ЗАГС в России отмечают профессиональный праздник

11:16, 18 декабря 2022, ПАИ

18 декабря профессиональный праздник отмечают все работники органов ЗАГС в России, сообщает calend.ru.

История органов ЗАГС в России началась 18 декабря 1917 года. В этот день был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», в соответствии с которым юридические последствия за актами гражданского состояния признавались лишь в том случае, если они были зарегистрированы в государственных органах.

Этот декрет стал первым законодательным актом Советской республики в области семейного права, в котором, в частности, устанавливались принципы добровольности брака, равноправия супругов, равноправие детей, рождённых в браке и внебрачных.

Сейчас семейные отношения в России регламентируются Семейным кодексом РФ, принятым Государственной Думой 8 декабря 1995 года (в действующей редакции от 14.07.2022).

В 2018 году произошли кардинальные изменения в работе органов ЗАГС: с 1 октября начала работать федеральная информационная система «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния», которая объединила все российские ЗАГСы в единую информационную сеть. Органы ЗАГС на территории всей страны стали доступны друг для друга онлайн.