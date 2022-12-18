Репродуктолог из Петербурга проведёт приём в Псковском перинатальном центре
30 декабря врач-репродуктолог из Санкт-Петербурга Светлана Паскарь проведёт бесплатный приём в женской консультации Псковского перинатального центра, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».
Светлана Паскарь, кандидат меднаук, работает в клинике, которая специализируется на лечении мужского и женского бесплодия, программах ЭКО/ИКСИ, в том числе по ОМС, донорских программах, программах сурогатного материнства, программе онкофертильности, занимается программой отсроченного материнства, криоконсервацией биологического материала, генетической диагностикой и культивированием в инкубаторе EmbyoScope+.
Приём пройдет в рамках отбора пациентов в программы ЭКО по ОМС. Телефон для записи: (8 8112) 56-92-73, 56-92-59.
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