Репродуктолог из Петербурга проведёт приём в Псковском перинатальном центре

11:04, 18 декабря 2022, ПАИ

30 декабря врач-репродуктолог из Санкт-Петербурга Светлана Паскарь проведёт бесплатный приём в женской консультации Псковского перинатального центра, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Светлана Паскарь, кандидат меднаук, работает в клинике, которая специализируется на лечении мужского и женского бесплодия, программах ЭКО/ИКСИ, в том числе по ОМС, донорских программах, программах сурогатного материнства, программе онкофертильности, занимается программой отсроченного материнства, криоконсервацией биологического материала, генетической диагностикой и культивированием в инкубаторе EmbyoScope+.

Приём пройдет в рамках отбора пациентов в программы ЭКО по ОМС. Телефон для записи: (8 8112) 56-92-73, 56-92-59.