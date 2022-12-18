Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

51% псковичей одобряют пожизненный запрет на продажу сигарет подросткам

Каждый второй пскович одобряет пожизненный запрет на продажу сигарет подрастающему поколению, среди курильщиков за треть опрошенных, сообщает сервис SuperJob.

В Новой Зеландии ввели пожизненный запрет на продажу сигарет тем, кто родился после 1 января 2009 года. Власти страны считают, что таким образом будет увеличена продолжительность жизни населения, а бюджет сэкономит более 5 млрд долларов за счёт отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением.

Каждый второй пскович (51 %) согласен с такими аргументами и уверен, что подобный запрет следует ввести и в России. Напротив, каждый четвёртый (25 %) возражает против столь радикальных мер. По их мнению, каждый человек волен сам решать, курить ему или нет, к тому же в нашей стране многие наверняка найдут возможность обходить закон.

Согласных с введением в России пожизненного запрета на продажу сигарет молодёжи больше всего среди тех, кто не курит и никогда не курил (59 %), меньше всего — среди курильщиков (36 %). Респонденты в возрасте до 34 лет выступают сторонниками жёстких антитабачных мер чаще, чем опрошенные старше 45 лет (53 против 47 % соответственно).

При этом среди никотинозависимых каждый девятый даёт зарок бросить пагубную привычку с нового года (11 %).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 декабря 2022

Центр помощи аистам в Псковской области получил официальный статус
18 декабря 2022

Почти тысяча великолучан пришли на концерт в поддержку российских военнослужащих
18 декабря 2022

Псковичи принимают участие в первом съезде Российского движения детей и молодёжи

18 декабря 2022

ВИДЕО «Тема недели»: Культуру — в массы
18 декабря 2022

Организатор акции «Экомесяц» стал соискателем премии «Народное признание»
18 декабря 2022

ФОТОФАКТ Псковичи делятся первыми фото «Дачи Деда Мороза»
18 декабря 2022

Репродуктолог из Петербурга проведёт приём в Псковском перинатальном центре
17 декабря 2022

Стали известны имена победителей конкурса «Лучший педагогический работник Псковской области»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...