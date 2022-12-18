51% псковичей одобряют пожизненный запрет на продажу сигарет подросткам

14:52, 18 декабря 2022, ПАИ

Каждый второй пскович одобряет пожизненный запрет на продажу сигарет подрастающему поколению, среди курильщиков за треть опрошенных, сообщает сервис SuperJob.

В Новой Зеландии ввели пожизненный запрет на продажу сигарет тем, кто родился после 1 января 2009 года. Власти страны считают, что таким образом будет увеличена продолжительность жизни населения, а бюджет сэкономит более 5 млрд долларов за счёт отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением.

Каждый второй пскович (51 %) согласен с такими аргументами и уверен, что подобный запрет следует ввести и в России. Напротив, каждый четвёртый (25 %) возражает против столь радикальных мер. По их мнению, каждый человек волен сам решать, курить ему или нет, к тому же в нашей стране многие наверняка найдут возможность обходить закон.

Согласных с введением в России пожизненного запрета на продажу сигарет молодёжи больше всего среди тех, кто не курит и никогда не курил (59 %), меньше всего — среди курильщиков (36 %). Респонденты в возрасте до 34 лет выступают сторонниками жёстких антитабачных мер чаще, чем опрошенные старше 45 лет (53 против 47 % соответственно).

При этом среди никотинозависимых каждый девятый даёт зарок бросить пагубную привычку с нового года (11 %).