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Происшествия

200 тысяч рублей выманили мошенники у 75-летней жительницы Порхова

200 тысяч рублей выманили мошенники у 75-летней жительницы Порхова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 14 декабря порховичке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что нечистые на руку лица якобы пытаются незаконно оформить на неё кредит. Под предлогом предотвращения этого противоправного деяния мошенник завладел денежными средствами пенсионерки в сумме 200 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

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