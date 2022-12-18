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Общество

Почти тысяча великолучан пришли на концерт в поддержку российских военнослужащих

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Митинг-концерт «Сильный народ — сильная Россия!» в поддержку российских военнослужащих прошёл 18 декабря в Великих Луках, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Чтобы выразить поддержку российским военнослужащим и мобилизованным, которые участвуют в специальной военной операции, на площади Матросова собралось около 850 великолучан.

Со словами поддержки выступили заместитель главы города Николай Андросович, ветеран боевых действий Станислав Назаренко, председатель Псковской региональной общественной организации «Союз социальной помощи ветеранам вооружённых сил и правоохранительных органов» Вячеслав Сизов, депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова, начальник городского штаба «Юнармии» Артём Баринов.

«Воспитанные на подвигах наших отцов и дедов, которые 80 лет назад освободили город Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков, сегодня великолучане, призванные по частичной мобилизации, и те, кто с первых дней участвует в спецоперации, с достоинством и честью выполняют поставленные боевые задачи защиты нашего Отечества», — сказал Николай Андросович.

Для участников митинга-концерта выступили творческие коллективы Великих Лук, которые исполнили патриотические песни о России и силе русского духа: народный музыкальный театр «Трубадур», вокальный ансамбль «Традиция», солисты ДК имени Ленина и другие артисты.

Организатором акции выступило Псковское областное общественное движение «Народно-патриотический молодёжный фронт».

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