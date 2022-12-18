100-килограммовую икону монтируют на выставке «Россия. Истоки» в Изборске

16:11, 18 декабря 2022, ПАИ

100-килограммовую икону монтируют на выставке «Россия. Истоки» в Изборске. Об этом сообщается в группе музея-заповедника.

«Монтаж — самый ожидаемый этап подготовки выставки, - рассказали в музее. - В пустом пространстве работы занимают свои места и выставочный зал оживает. Настоящая магия! Кстати, вес иконы на видео - 100 кг!»

Выставка откроется 20 декабря. В рамках проекта в новом выставочном зале впервые будет экспонироваться уникальная коллекция русского академического искусства Российской академии художеств.

Среди экспонатов – произведения Василия Сурикова, Павла Чистякова, Григория Мясоедова, Бориса Кустодиева, Михаила Авилова и многих других мастеров русского искусства. Работы ведущих представителей русского академизма относятся к жанру «большого исторического рода» — именно такое название носила историческая живопись в Императорской академии художеств начиная со второй половины XVIII века.

В период работы выставки будет организован исторический лекторий и кинопоказы. Расписание мероприятий представлено на сайте музея-заповедника. Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 17:00. Билет можно купить по «Пушкинской карте».

Проект подготовлен при участии Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» и Музея архитектурной художественной керамики «Керамарх».