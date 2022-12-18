Псковские десантники отодвинули силы Киева в Донбассе

17:48, 18 декабря 2022, ПАИ

Псковские десантники отодвинули армию Киева более чем на два километра за последнюю неделю на сватовском участке фронта в Донбассе, сообщил военнослужащий с позывным «Паркер 13». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее один из российских военнослужащих заявил, что пехота ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии теснит армию Киева на разных участках фронта на сватовском направлении.

«На данном направлении полк выполнял боевую задачу выхода на указанный рубеж и его закрепления, с поставленной задачей полк справился в полном объёме, продвижение вглубь противника составило до 2,5 километра. Данную задачу выполнили в течение недели», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, во время выхода на указанный рубеж было уничтожено до пяти единиц бронированной техники, потери в рядах украинских силовиков составили порядка 50 человек, были взяты четыре опорных пункта.

Ситуация на сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и пытаются прорвать оборону на этом участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населённых пунктов республики.