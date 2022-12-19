День военной контрразведки отмечают в России

07:35, 19 декабря 2022, ПАИ

День образования военной контрразведки отмечают в России 19 декабря. В этот день в 1918 году было принято решение о создании Особого отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК) – органа военной контрразведки Советского государства, пишет calend.ru.

Ежегодно 19 декабря в России отмечается День военной контрразведки. Дата выбрана в связи с тем, что 19 декабря 1918 года в системе силовых структур новообразованного государства РСФСР были проведены преобразования, положившие начало существованию службы, в задачу которой, на тот исторический момент, входила борьба с контрреволюцией в различных формах её проявления.

Сегодня неизменным остаётся подход к принципу комплектования контрразведки личным составом. С самого начала работы службы особое внимание уделяли личным качествам сотрудников стоявшие во главе ведомства в первые годы его существования М. С. Кедров, Ф. Э. Дзержинский и В. Р. Менжинский. Важнейшими качествами для сотрудников были искренняя преданность революционным завоеваниям молодой Республики Советов, бесстрашие, честность, неподкупность, находчивость, хладнокровие. Профессиональные качества контрразведчиков оттачивались на практике, которой с лихвой хватало в первые годы существования службы. Профессиональному росту сотрудников способствовала и непрерывно совершенствовавшаяся система подготовки.

Широко известно название военной контрразведки в годы Великой Отечественной войны – СМЕРШ, что буквально было образовано от словосочетания «смерть шпионам». Сотрудниками этой службы за годы войны было обезврежено около 40 000 шпионов, террористов и диверсантов!

Однако работа контрразведчика не ограничивается периодами войн и вооружённых конфликтов. В мирное время эти люди стоят на страже покоя российских граждан, предотвращая террористические акты, пресекая шпионскую деятельность зарубежных спецслужб, обеспечивая защиту сведений, составляющих государственную тайну. Также контрразведка во взаимодействии с военной прокуратурой и другими государственными органами РФ противодействует организованной преступности, коррупции, контрабанде, незаконному обороту наркотиков и оружия, другим негативным проявлениям в армии и на флоте.

Помимо поздравлений в свой профессиональный праздник от руководства и коллег, 19 декабря сотрудники контрразведки отдают дань памяти своим погибшим товарищам.