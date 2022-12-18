Себежане приняли участие в открытом Кубке Псковской области по волейболу

20:49, 18 декабря 2022, ПАИ

Открытый Кубок по волейболу среди женщин (возраст 35+) и мужчин (возраст 40+) состоялся 16–17 декабря, сообщает газета «Призыв».

За призовые места боролись пять женских и пять мужских команд. Себеж представляли Наталья Николаева (капитан и организатор), Елена Васильева, Маргарита Зимацкая, Анна Башкирцева, Надежда Пилюшенко и Светлана Банькова.

Команды соперничали с сильнейшим игроками Псковской области. В первый игровой день себежане имели возможность выиграть у команды «Скав», своих прямых конкурентов, но играли «с дороги» — в итоге только ничья.

Приглашённая из Санкт-Петербурга команда «Ника» была на голову сильнее всех остальных (набрать игроков из многомиллионного города чуть проще, чем, например, из Себежа) и заслуженно заняла первое место.

Себежанки в упорной борьбе проиграли сильной команде «Эрида», которая заняла второе место. Уверенно выиграв у объединённой команды Пыталово и Плюссы, команда Себежа набрала одинаковое количество очков со «Скавом», но уступила по дополнительным показателям.

Можно поздравить себежских девушек с уверенным выступлением и приобретением бесценного опыта. При этом одна из многолетних лидеров команды Ольга Ларионова выступала за команду «Эрида», поздравляем её с успешным выступлением.

Параллельно в спорткомплексе «Барс» состязались мужчины. В первый день команда Себежа в составе Алексея Карандашева, Сергея Баранова, Александра Власова, Александра Боровика, Александра Калины и Андрея Чернявского встретилась с командой Пскова, которая была явным лидером, имея в составе многократных победителей на соревнованиях различных уровней.

В первой партии, проигрывая со счётом 24:20, себежане сравняли счёт и всё же уступили. Во второй партии вели — 19:17, но уступили — 25:23. Несмотря на проигрыш, выступление настолько впечатлило следующих соперников, что на следующий день команда «Лайт» усилилась двумя игроками высокого уровня, себежская же команда неожиданно провалилась в первой партии — 7:25, но собралась во второй и победила со счётом 25:24. Затем в упорной борьбе себежане уверенно одержали верх над объединённой командой Пыталово и Острова, а потом выиграли у команды «Талабские острова», которая представляла Печорский район. После подведения итогов и подсчёта очков, оказалось,что при равных показателях по набранным очкам себежская команда проиграла «Лайту» по дополнительным показателям.

