Псковские гимнастки завоевали 7 золотых медалей на Международном турнире
Команда псковских спортсменок привезли 11 медалей с Международного турнира по воздушной гимнастике, сообщает корреспонденту ПАИ тренер гимнасток Софья Колоскова.
Чемпионат проходил в городе Санкт-Петербург. Спортсменки представили номера на пилоне и воздушном кольце.
По результатам турнирной таблицы, всего псковские спортсменки получили 7 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медалей. Результаты:
- Крикун Анастасия, Pole Sport, юниоры 15-17 лет (любители) - 1 место;
- Колоскова Софья, Pole Sport, юниоры 15-17 лет (профессионалы) - 1 место;
- Васильева Вероника, Pole Dance, дети 6-9 лет (начинающие) - 1 место;
- Николаева Виктория, Pole Dance, дети 13-14 лет (начинающие) - 1 место;
- Бирюкова Алла, Pole Dance, юниоры 15-17 (начинающие) - 1 место;
- Калинина Виктория, Pole Dance, дети 6-9 лет (профессионалы) - 1 место;
- Колоскова Софья, Pole Dance, юниоры 15-17 лет, (профессионалы) - 1 место;
- Иванова Екатерина, Pole Dance, юниоры 15-17 лет (любители) - 2 место;
- Федотова Виктория, Pole Dance, взрослые 18-29 лет (любители) - 2 место;
- Крикун Диана, Pole Dance, юниоры 15-17 лет (любители) - 3 место.
- Воздушное кольцо - Калинина Виктория, Artistic Hoop, дети 6-9 лети (начинающие) - 3 место.
Спортсменки показали высокий уровень владения снарядами и доказали, что они достойны стоять на пьедестале.
Также, тренер спортсменок - Софья Колоскова получила командный кубок и благодарность за высокий уровень подготовки спортсменов.
Чемпионки тренируются в студии LOFT POLE DANCE STUDIO.
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