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Псковские гимнастки завоевали 7 золотых медалей на Международном турнире

Фото тренера Софьи Колосковой

Команда псковских спортсменок привезли 11 медалей с Международного турнира по воздушной гимнастике, сообщает корреспонденту ПАИ тренер гимнасток Софья Колоскова. 

Чемпионат проходил в городе Санкт-Петербург. Спортсменки представили номера на пилоне и воздушном кольце.

По результатам турнирной таблицы, всего псковские спортсменки получили 7 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медалей. Результаты:

  • Крикун Анастасия, Pole Sport, юниоры 15-17 лет (любители) - 1 место;
  • Колоскова Софья, Pole Sport, юниоры 15-17 лет (профессионалы) - 1 место;
  • Васильева Вероника, Pole Dance, дети 6-9 лет (начинающие) - 1 место;
  • Николаева Виктория, Pole Dance, дети 13-14 лет (начинающие) - 1 место;
  • Бирюкова Алла, Pole Dance, юниоры 15-17 (начинающие) - 1 место;
  • Калинина Виктория, Pole Dance, дети 6-9 лет (профессионалы) - 1 место;
  • Колоскова Софья, Pole Dance, юниоры 15-17 лет, (профессионалы) - 1 место;
  • Иванова Екатерина, Pole Dance, юниоры 15-17 лет (любители) - 2 место;
  • Федотова Виктория, Pole Dance, взрослые 18-29 лет (любители) - 2 место;
  • Крикун Диана, Pole Dance, юниоры 15-17 лет (любители) - 3 место.
  • Воздушное кольцо - Калинина Виктория, Artistic Hoop, дети 6-9 лети (начинающие) - 3 место.

Фото тренера Софьи Колосковой


Спортсменки показали высокий уровень владения снарядами и доказали, что они достойны стоять на пьедестале.

Также, тренер спортсменок - Софья Колоскова получила командный кубок и благодарность за высокий уровень подготовки спортсменов.

Чемпионки тренируются в студии LOFT POLE DANCE STUDIO.

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