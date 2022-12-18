Псковские гимнастки завоевали 7 золотых медалей на Международном турнире

22:13, 18 декабря 2022, ПАИ

Команда псковских спортсменок привезли 11 медалей с Международного турнира по воздушной гимнастике, сообщает корреспонденту ПАИ тренер гимнасток Софья Колоскова.



Чемпионат проходил в городе Санкт-Петербург. Спортсменки представили номера на пилоне и воздушном кольце.



По результатам турнирной таблицы, всего псковские спортсменки получили 7 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медалей. Результаты:

Крикун Анастасия, Pole Sport, юниоры 15-17 лет (любители) - 1 место;

Колоскова Софья, Pole Sport, юниоры 15-17 лет (профессионалы) - 1 место;

Васильева Вероника, Pole Dance, дети 6-9 лет (начинающие) - 1 место;

Николаева Виктория, Pole Dance, дети 13-14 лет (начинающие) - 1 место;

Бирюкова Алла, Pole Dance, юниоры 15-17 (начинающие) - 1 место;

Калинина Виктория, Pole Dance, дети 6-9 лет (профессионалы) - 1 место;

Колоскова Софья, Pole Dance, юниоры 15-17 лет, (профессионалы) - 1 место;

Иванова Екатерина, Pole Dance, юниоры 15-17 лет (любители) - 2 место;

Федотова Виктория, Pole Dance, взрослые 18-29 лет (любители) - 2 место;

Крикун Диана, Pole Dance, юниоры 15-17 лет (любители) - 3 место.

Воздушное кольцо - Калинина Виктория, Artistic Hoop, дети 6-9 лети (начинающие) - 3 место.



Спортсменки показали высокий уровень владения снарядами и доказали, что они достойны стоять на пьедестале.



Также, тренер спортсменок - Софья Колоскова получила командный кубок и благодарность за высокий уровень подготовки спортсменов.



Чемпионки тренируются в студии LOFT POLE DANCE STUDIO.