Метеоры Геминид заснял псковский астроном-любитель

08:26, 19 декабря 2022, ПАИ

Метеорный поток Геминиды над Михайловской церковью заснял псковский астроном-любитель в Самарской области в ночь на 14 декабря. Фотографии он разместил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Луна, поднимаясь выше над горизонтом, постепенно засвечивает Млечный Путь. За три с половиной часа съемки на 0объектив F12мм проработалось только с десяток метеоров потока Геминиды, так как при таких параметрах съемки (10с, F/2.8, ISO 4000) прорабатываются лишь самые яркие метеоры», — отметил он.

Пскович также рассказал, что за семь часов съемки проявилось около 290 метеоров потока Геминиды. «Это является моим личным рекордом по количеству «пойманных» метеоров», — подчеркнул он и отметил, что композитный кадр с метеорами будет готов ориентировочно к середине недели.

Метеорный поток Гемениды можно было наблюдать с 4 по 17 декабря 2022 года. Метеоры Геминид отличаются большой яркостью. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет её, потому скорость метеоров невысокая. Koмeту нaзвaли в чecть cынa бoгa Coлнцa Гeлиoca. Oн мeчтaл вoдить кoлecницу днeм, нo пoтepял кoнтpoль и упaл в Эpидaн.