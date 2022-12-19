Автобус загорелся на трассе в Псковской области

08:52, 19 декабря 2022, ПАИ

Пять пожаров ликвидировано сотрудниками МЧС по Псковской области за двое суток, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 18 декабря в 5:34 в великолукской деревне Бардино сгорела хозяйственная постройка. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки на вводе в хозяйственную постройку.

В тот же день в 8:23 в Острове на улице Спартака произошёл пожар в пятиэтажном многоквартирном доме. В однокомнатной квартире на кухне сгорела микроволновая печь. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки на кухне. Спасена квартира.

Кроме того, в 9:45 в Островском районе на 7-м км автодороги Остров – Вышгородок в автобусе МАN выгорел моторный отсек. Предварительная причина возгорания – неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

В 20:37 в Печорском районе в деревне Залесье произошёл пожар на чердаке жилого дома. По предварительной информации, возгорание произошло из-за аварийного режима работы отопительного котла. Спасен жилой дом, хозяйственная постройка и гараж.

Ещё один пожар произошёл 19 декабря в Пскове. В 00:39 на улице Советской Армии в хозяйственной постройке огнём повреждено потолочное перекрытие и стены. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве печи. Спасена баня.